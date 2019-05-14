Назарова и Самойлова продлили контракты с «Енисеем»

Центральные блокирующие Наталья Назарова и Елена Самойлова продлили контракты с «Енисеем», сообщает официальный сайт клуба. Обе волейболистки перешли в красноярскую команду перед началом сезона-2018/19 и помогли «Енисею» завоевать серебро Кубка России.

Ранее Назарова выступала за «Уралочку-НТМК», «Хара Морин», московское «Динамо», «Заречье-Одинцово» и «Маккаби» (Израиль).

Самойлова защищала цвета «Метара», «Тюмени-ТюмГУ» и «Протона».

Красноярский «Енисей» занял пятое место в прошедшем розыгрыше российской Суперлиги и завоевал путёвку в Кубок вызова. Действующим победителем этого турнира является итальянская «Монца».

В серии за пятое место подопечные Юрия Маричева дважды обыграли подмосковное «Заречье-Одинцово».