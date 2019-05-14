Связующий Исмаилов пополнил состав «Белогорья»
В состав волейбольного клуба «Белогорье» вошёл 24-летний связующий Азизбек Исмаилов, который в минувшем сезоне выступал в чемпионате Болгарии, его команда «Черно Море» в национальном первенстве заняла 10-е место, сообщает «Спорт Бизнес Online».
В российской Суперлиге Исмаилов играл за краснодарское «Динамо» (2015/16) и «Нову» (2017/18), а в низших лигах защищал цвета столичного клуба «Динамо-Олимп» (с 2011 по 2013 год) и «Ярославича» (2014/15, 2016/17). В 2017 году в составе студенческой сборной России он стал серебряным призёром Универсиады.
«Белогорье» в минувшем сезоне завоевало Кубок вызова и заняло шестое место в чемпионате России. Пару связующих команды составляли Роман Порошин и Сергей Багрей.
- 16 мая 2019
-
16:15
-
16:09
-
16:01
-
15:07
-
15:00
-
14:51
-
14:35
-
13:06
-
12:23
-
12:16
-
11:57
-
11:46
-
11:30
-
11:06
-
10:14
-
09:38
-
09:28
-
09:13
-
09:07
-
09:04
-
00:17
- 15 мая 2019
-
18:14
-
16:17
-
15:03
-
14:56
-
14:48
-
14:00
-
13:18
-
12:14
-
12:06
-
11:16
-
11:12
-
10:34
-
10:11
-
09:40
Партнерский контент