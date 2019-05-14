Связующий Исмаилов пополнил состав «Белогорья»

В состав волейбольного клуба «Белогорье» вошёл 24-летний связующий Азизбек Исмаилов, который в минувшем сезоне выступал в чемпионате Болгарии, его команда «Черно Море» в национальном первенстве заняла 10-е место, сообщает «Спорт Бизнес Online».



В российской Суперлиге Исмаилов играл за краснодарское «Динамо» (2015/16) и «Нову» (2017/18), а в низших лигах защищал цвета столичного клуба «Динамо-Олимп» (с 2011 по 2013 год) и «Ярославича» (2014/15, 2016/17). В 2017 году в составе студенческой сборной России он стал серебряным призёром Универсиады.



«Белогорье» в минувшем сезоне завоевало Кубок вызова и заняло шестое место в чемпионате России. Пару связующих команды составляли Роман Порошин и Сергей Багрей.