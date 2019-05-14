Президент «Урала»: легионеры — ключевые игроки, команда без них ослабевает

Президент волейбольного клуба «Урал» Валерий Багметов на конференции, посвящённой итогам сезона-2018/19, сообщил, что командой продолжит руководить главный тренер Константин Сиденко, а менеджмент перед новым чемпионатом постарается укрепить состав легионерами.
«Прошлый сезон «Урал» начал без легионеров, есть вероятность того, что в следующем году команда будет играть без иностранных волейболистов? Да, у нас есть такая проблема. Мы гарантируем, что она будет снята. Определённые процедуры уже идут. Не так быстро, как нам хотелось, но надеемся, что следующий сезон мы начнём с легионерами. Будем стараться. Мы очень серьёзно относимся к этой теме. Легионеры — ключевые игроки, команда без них ослабевает.
Главный тренер у нас остаётся, все остальные решения ещё в процессе. У него ещё не закончился старый контракт. Когда он завершится, мы его переподпишем. Все решения уже приняты. На какой срок? Будем ещё решать», — приводит слова Багметова официальный сайт клуба.
Константин Сиденко в свою очередь отметил, что при комплектации команды не будет делать ставку на отдельных игроков.
«Мы будем делать команду. Подстраиваться под одного игрока совершенно неправильно. Выигрывает не один игрок, а вся команда. У нас заболел Андрей Зубков и не поехал на выезд с Белгородом. Тогда я сказал: «Нас осталось 13 человек, мы должны сплотиться, биться за Андрея». Нельзя что-то строить вокруг одного игрока», — отметил главный тренер.
На групповом этапе мужской Суперлиги-2018/19 «Урал» занял 8 место. В четвертьфинале клуб уступил казанскому «Зениту» — 0-2.
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