Черейский пополнит состав «Газпрома-Югра»

Блокирующий Денис Черейский продолжит карьеру в сургутском клубе «Газпром-Югра», сообщает «Спорт Бизнес Online». В минувшем сезоне он провёл 15 матчей за уфимский «Урал», набрав 34 очка.

Воспитанник санкт-петербургского волейбола по ходу карьеры играл в Высшей лиге «А» за «Автомобилист» (2012-2016) и «Грозный» (2016/17). В 2017 году Черейский в составе молодёжной сборной России стал серебряным призёром чемпионата мира U23.

В сезоне-2017/18 Черейский выступал за санкт-перербургский «Зенит» и завоевал серебро Суперлиги.

По информации источника, «Газпром-Югра» покинул сербский блокирующий Петар Крсманович.

Сургутский клуб не сумел сохранить за собой девятое место, которое занимал после предварительного этапа. По итогам плей-аут «Газпром-Югра» стал 11-м.