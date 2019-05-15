Алекно: может, мы недооценили «Кузбасс»

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал поражение в финальной серии плей-офф Суперлиги с кемеровским «Кузбассом» со счётом 1-3.

«Кемерово хотело больше. Я не говорю, что мы не хотели. Они были голодные, мотивированные. Они показали технически и тактически очень хороший волейбол. Может быть, мы даже не были к такому готовы. Может, недооценили. Это тоже есть. Потому что перед финалом Лиги чемпионов посчитали, наверное, что пройдём и пойдём дальше. Нас остановили.

После 10 лет финалов в этом году серебряные медали для всех — это катастрофа, но я уже не раз говорил, что это к счастью. Хотя здесь второе место расценивается как провал. Остальные 13 команд Суперлиги мечтают быть в этом финале.

Конечно, есть разочарование. Но не хочу, чтобы это было катастрофой. Тем более «Кузбасс» победил по праву. Они нас переиграли практически во всём. Надеюсь, в предстоящем финале я увижу реакцию игроков", — сказал Алекно в интервью клубному каналу.

В финале Лиги чемпионов «Зенит» сыграет с итальянским клубом «Любе Чивитанова». Встреча состоится в Берлине 18 мая.