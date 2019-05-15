Гранкин продолжит выступать за «Берлин»

Олимпийский чемпион связующий Сергей Гранкин будет выступать за немецкий «Берлин» и в следующем сезоне, сообщает официальный сайт клуба. Об этом заявил генеральный директор клуба Кавех Нирооманд.

Сергей подписал контракт с немецкой командой в январе. Перед этим Гранкин провёл 11 сезонов в московском «Динамо». В составе московского клуба 34-летний волейболист выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а также Кубок ЕКВ. В сезоне-2009/10 «Динамо» с Гранкиным дошло до финала Лиги чемпионов.

«Берлин» с Гранкиным в составе занял третье место в регулярном чемпионате, а по итогам плей-офф завоевал золото. Россиянин был признан лучшим игроком пятого матча финальной серии с «Фридрихсхафеном».

В сборной России Гранкин выиграл Олимпиаду-2012, стал двукратным чемпионом Европы, двукратным победителем Мировой лиги.