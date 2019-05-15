Гранкин продолжит выступать за «Берлин»

Олимпийский чемпион связующий Сергей Гранкин будет выступать за немецкий «Берлин» и в следующем сезоне, сообщает официальный сайт клуба. Об этом заявил генеральный директор клуба Кавех Нирооманд.
Сергей подписал контракт с немецкой командой в январе. Перед этим Гранкин провёл 11 сезонов в московском «Динамо». В составе московского клуба 34-летний волейболист выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а также Кубок ЕКВ. В сезоне-2009/10 «Динамо» с Гранкиным дошло до финала Лиги чемпионов.
«Берлин» с Гранкиным в составе занял третье место в регулярном чемпионате, а по итогам плей-офф завоевал золото. Россиянин был признан лучшим игроком пятого матча финальной серии с «Фридрихсхафеном».
В сборной России Гранкин выиграл Олимпиаду-2012, стал двукратным чемпионом Европы, двукратным победителем Мировой лиги.
- 16 мая 2019
-
16:15
-
16:09
-
16:01
-
15:07
-
15:00
-
14:51
-
14:35
-
13:06
-
12:23
-
12:16
-
11:57
-
11:46
-
11:30
-
11:06
-
10:14
-
09:38
-
09:28
-
09:13
-
09:07
-
09:04
-
00:17
- 15 мая 2019
-
18:14
-
16:17
-
15:03
-
14:56
-
14:48
-
14:00
-
13:18
-
12:14
-
12:06
-
11:16
-
11:12
-
10:34
-
10:11
-
09:40