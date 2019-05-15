Алекно: «Любе Чивитанова» — «дрим-тим». Предлагаю поменьше называть их имена

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно рассказал о настрое команды на финал Лиги чемпионов, который состоится 18 мая в Берлине. Соперником действующего победителя турнира будет чемпион Италии «Любе Чивитанова».
«Думаю, соперника по именам все знают. Собрана «дрим-тим». Я предлагаю поменьше смотреть туда и называть имена, так как это может вызвать восторг. Нам надо больше разобраться в себе.
Такая наша работа, что, казалось бы, отпуск впереди… Как раз обсуждали с тренерским штабом, как этому всему противостоять и что выбрать на следующий год. Потому что некоторые моменты выбили нас из колеи. Мы не были готовы. Сделаем анализ, будем готовиться. Новая жизнь, новый сезон", — сказал Алекно в интервью клубному каналу.
В финале плей-офф российской Суперлиги «Зенит» проиграл кемеровскому «Кузбассу» — 1-3.
- 16 мая 2019
-
16:15
-
16:09
-
16:01
-
15:07
-
15:00
-
14:51
-
14:35
-
13:06
-
12:23
-
12:16
-
11:57
-
11:46
-
11:30
-
11:06
-
10:14
-
09:38
-
09:28
-
09:13
-
09:07
-
09:04
-
00:17
- 15 мая 2019
-
18:14
-
16:17
-
15:03
-
14:56
-
14:48
-
14:00
-
13:18
-
12:14
-
12:06
-
11:16
-
11:12
-
10:34
-
10:11
-
09:40