Алекно: «Любе Чивитанова» — «дрим-тим». Предлагаю поменьше называть их имена

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно рассказал о настрое команды на финал Лиги чемпионов, который состоится 18 мая в Берлине. Соперником действующего победителя турнира будет чемпион Италии «Любе Чивитанова».



«Думаю, соперника по именам все знают. Собрана «дрим-тим». Я предлагаю поменьше смотреть туда и называть имена, так как это может вызвать восторг. Нам надо больше разобраться в себе.

Такая наша работа, что, казалось бы, отпуск впереди… Как раз обсуждали с тренерским штабом, как этому всему противостоять и что выбрать на следующий год. Потому что некоторые моменты выбили нас из колеи. Мы не были готовы. Сделаем анализ, будем готовиться. Новая жизнь, новый сезон", — сказал Алекно в интервью клубному каналу.

В финале плей-офф российской Суперлиги «Зенит» проиграл кемеровскому «Кузбассу» — 1-3.

Алекно: может, мы недооценили «Кузбасс»