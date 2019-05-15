Президент «Урала»: есть трудности с финансированием

Президент волейбольного клуба «Урал» Валерий Багметов оценил шансы уфимской команды «Самрау-УГНТУ» пополнить состав участников женской Суперлиги.
«Команда входит в пятёрку лучших в Высшей лиге, и нас это устраивает. Для того чтобы команда вышла в Суперлигу, должно быть дополнительное финансирование. С этим сейчас дела обстоят не очень хорошо. У мужской команды тоже есть определённые трудности в этом плане. Выводить женщин в Суперлигу — не проблема. Но увеличить финансирование возможности пока нет. Девочки в Высшей лиге играют, комплектуются. Сейчас они в пятёрке, и я думаю, что на следующий год будет ставиться такая же задача», – приводит слова Багметова официальный сайт «Урала».
Багметов также рассказал о ходе строительства нового волейбольного комплекса.
«То, что сейчас происходит, абсолютно реально. Процедуры идут. С приходом новых руководителей республики проблема недостатков спортивных комплексов сдвинулась с мёртвой точки. Определённые средства уже выделены. Сейчас идёт проектирование, местом выбран парк Калинина, там будет целый городок. Планируется 5100 посадочных мест в этом спортивном комплексе. Также там будет ещё один зал на 600 мест, бассейн, общежитие для интерната на 140 мест и фитнес-зал», — рассказал Багметов.
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