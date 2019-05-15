Спортивный директор «Урала»: следующий сезон начнём с легионерами

Спортивный директор уфимского «Урала» Дмитрий Шуравин рассказал о формировании состава команды на следующий сезон.



«Будет ли команда играть без иностранцев? Работаем над этим вопросом. У нас есть понимание, как эту ситуацию решить. Думаю, что следующий сезон начнём с легионерами.



Костяк останется. Будет замена уходящему Ковалёву. Позиция легионеров придерживается. Будут браться игроки под те задачи, которые нам озвучат. Конкретно позиции назвать не могу», – цитирует Шуравина официальный сайт клуба.



Начальник команды Ильдар Газизуллин рассказал о запланированной встрече с болельщиками: «Мы планируем провести встречу с болельщиками. Заканчивается любительский чемпионат Башкирии, хотим соединить её вместе с финалом. Так у нас будет больше болельщиков на этих мероприятиях, и выглядеть это будет более зрелищно. Планируется через выходные, до конца мая мы всё это сделаем».

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