Сиденко: игрокам «Урала» нужно было не мучиться

Главный тренер уфимского «Урала» Константин Сиденко рассказал о вещах, которые он постарался изменить в команде после своего назначения.
«Мы освобождали голову ребят. Нужно было спокойно играть, не мучиться и получать от своей игры удовольствие. Их не нужно ничему учить. Нужно было правильно организовать игру, наладить дисциплину и собраться с мыслями. Больше ничего делать не нужно. Они всё умеют и знают.
Чего не хватило в последнем матче для победы? Просто вышел Тетюхин, сделал три подачи, и всё это закончилось. Может быть, если бы у нас вышел человек и подал три-четыре подачи, то мы бы сейчас положили ноги на стол и говорили совсем другое», – цитирует Сиденко официальный сайт клуба.
В решающем матче турнира за 5-8-е места Суперлиги с белгородским «Белогорьем» «Урал» проиграл со счётом 2:3 (26:24, 20:25, 25:17, 22:25, 10:15). Подопечные Слободана Ковача выиграли серию 2-1.
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