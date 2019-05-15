Ожгихин: у «Динамо-ЛО» есть проблемы финансового характера

Член Общественного совета «Динамо-ЛО» Павел Ожгихин и капитан команды Игорь Тисевич подвели итоги сезона. По итогам предварительного этапа российской Суперлиги команда из Ленинградской области заняла 12-е место. По результатам плей-аут подопечные Олега Согрина стали девятыми. Это лучший результат в истории клуба.
«Конечно, у нас есть проблемы. Они в основном финансового характера – подобные вопросы часто возникают у команд не только в нашем виде спорта. Что касается результата, считаю, что мы могли быть выше, но чуть засиделись на старте. В будущее смотрим с оптимизмом – потенциал есть, коллектив, взаимопонимание, единство – думаю, что у нас всё будет хорошо. Совсем скоро должен открыться наш волейбольный центр в Сосновом Бору, и команда получит свой дом.
Девятое место – близко к выполнению задачи-максимум, и мы довольны выступлением команды в этом сезоне», — цитирует Ожгихина официальный сайт клуба.
«В первую очередь я хочу сказать спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас и в дни побед, и в тяжёлые моменты поражений. Спасибо руководству и тренерскому штабу – сезон получился безумно интересным, хотя и очень сложным, думаю, со мной все мои партнёры по команде согласятся. Немного не дотянули мы до плей-офф, это правда. Но собрались в концовке и сделали результат, ушли в отпуск на хорошей ноте, выиграв восемь из 10 матчей», — сказал Тисевич.
- 16 мая 2019
-
16:15
-
16:09
-
16:01
-
15:07
-
15:00
-
14:51
-
14:35
-
13:06
-
12:23
-
12:16
-
11:57
-
11:46
-
11:30
-
11:06
-
10:14
-
09:38
-
09:28
-
09:13
-
09:07
-
09:04
-
00:17
- 15 мая 2019
-
18:14
-
16:17
-
15:03
-
14:56
-
14:48
-
14:00
-
13:18
-
12:14
-
12:06
-
11:16
-
11:12
-
10:34
-
10:11
-
09:40