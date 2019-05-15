Ожгихин: у «Динамо-ЛО» есть проблемы финансового характера

Член Общественного совета «Динамо-ЛО» Павел Ожгихин и капитан команды Игорь Тисевич подвели итоги сезона. По итогам предварительного этапа российской Суперлиги команда из Ленинградской области заняла 12-е место. По результатам плей-аут подопечные Олега Согрина стали девятыми. Это лучший результат в истории клуба.

«Конечно, у нас есть проблемы. Они в основном финансового характера – подобные вопросы часто возникают у команд не только в нашем виде спорта. Что касается результата, считаю, что мы могли быть выше, но чуть засиделись на старте. В будущее смотрим с оптимизмом – потенциал есть, коллектив, взаимопонимание, единство – думаю, что у нас всё будет хорошо. Совсем скоро должен открыться наш волейбольный центр в Сосновом Бору, и команда получит свой дом.

Девятое место – близко к выполнению задачи-максимум, и мы довольны выступлением команды в этом сезоне», — цитирует Ожгихина официальный сайт клуба.

«В первую очередь я хочу сказать спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас и в дни побед, и в тяжёлые моменты поражений. Спасибо руководству и тренерскому штабу – сезон получился безумно интересным, хотя и очень сложным, думаю, со мной все мои партнёры по команде согласятся. Немного не дотянули мы до плей-офф, это правда. Но собрались в концовке и сделали результат, ушли в отпуск на хорошей ноте, выиграв восемь из 10 матчей», — сказал Тисевич.