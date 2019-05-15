Согрин: есть разочарование, так как была возможность зацепиться за плей-офф

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин оценил выступление команды в сезоне. По итогам предварительного этапа российской Суперлиги команда из Ленинградской области заняла 12-е место. По результатам плей-аут подопечные Олега Согрина стали девятыми. Это лучший результат в истории клуба.

«Я благодарю всех игроков, сотрудников клуба, руководство, болельщиков и партнёров – без вас наша работа, результат были бы невозможны. Определённые трудности есть у всех, не исключение и наш клуб. На мой взгляд, мы поздновато сформировались – в ходе сезона пытались внести коррективы. Что-то получилось, а что-то нет: на выходе получили девятое место. Наверное, есть небольшое разочарование — в середине сезона появилась возможность зацепиться за плей-офф. На мой взгляд, нам не хватило побед в двух матчах с «Газпромом-Югрой». Сезон был очень тяжёлый, парни – огромные молодцы. Всем, кто был с нами, большое спасибо!



Оценивать игру Артёма Мельникова пока рано. У парня была задача выходить на замену и не портить ситуацию, он её выполнил. В плей-аут он получил игровую практику и справился. У Артёма есть перспективы и характер, а дальше всё зависит от него. Мы знаем много примеров, когда талантливые ребята останавливались в своём развитии, а недостаточно талантливые, но очень трудолюбивые достигали больших высот», — цитирует Согрина официальный сайт клуба.

Согрин также рассказал о подготовке к следующему сезону.



«Надеюсь, что в ближайшее время наступит определённость с составом. Сейчас ведётся работа по решению этих вопросов, плюс федерацией скоро будет утверждён регламент чемпионата – после этого мы будем определяться с планами.



Мемориал Платонова? Мы всегда с удовольствием участвуем в этом турнире. К сожалению, прошлым летом сложилась ситуация, что к моменту подтверждения участия в мемориале у нас не было подписано ни одного игрока. Поэтому пришлось турнир пропустить. Если мы получим приглашение и если будут решены вопросы по формированию состава, обязательно примем участие – в плане подготовки к сезону турнир очень полезен», — сказал тренер.