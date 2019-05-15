Борзов: «Динамо-ЛО» может начать сезон в Сосновом Бору

Директор «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Андрей Борзов рассказал о формировании состава на следующий сезон.

«Мы сторонники сохранения состава, особенно в момент, когда команда проводит успешный сезон. Но не всех удастся сохранить, уже сейчас могу сказать точно о двух игроках – Леонид Кузнецов и Денис Бирюков покидают «Динамо-ЛО». О новых игроках, которые у нас появятся на некоторых позициях, мы объявим, я думаю, к концу мая. Но костяк команды будет сохранён. Мы за традиции и преемственность в коллективе, но, к сожалению, сейчас переход из клуба в клуб – обычное дело.



У нас есть определённый план: начать сезон в СКК «Энергетик», после чего переезжать в новый спорткомплекс, который обещают открыть для эксплуатации к зиме. Для этого необходимо получить разрешение Всероссийской федерации волейбола. Пока что адрес домашнего зала клуба – Вязовая, 10, Академия волейбола Платонова. Если же мы получим согласие ВФВ на наш план, в виде исключения, плюс если мы дооборудуем «Энергетик», то реально начать сезон в Сосновом Бору. К концу мая всё должно разрешиться – мы обязательно проинформируем общественность об исходе этой ситуации», — цитирует Борзова официальный сайт клуба.

По итогам предварительного этапа российской Суперлиги команда из Ленинградской области заняла 12-е место. По результатам плей-аут подопечные Олега Согрина стали девятыми. Это лучший результат в истории клуба.