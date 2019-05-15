Источник: «Кузбасс» покинут два игрока
Два волейболиста кемеровского «Кузбасса» — диагональный Виталий Васильев и либеро Александр Моисеев — продолжат карьеру в новокуйбышевской «Нове», сообщает «Спорт Бизнес Online».
29-летний Васильев в минувшем чемпионате России сыграл в 6 матчах и набрал 25 очков. Он выступал в «Нове» в сезоне-2013/14, а также защищал цвета оренбургского «Нефтяника» (2009-2013, 2014-2017).
23-летний Моисеев выступал за «Кузбасс» с 2016 года. В Суперлиге он провёл 24 матча.
«Кузбасс» в финале плей-офф российской Суперлиги обыграл действующего чемпиона казанский «Зенит» со счётом 3-1 и впервые стал чемпионом страны.
На предварительном этапе Суперлиги Нова заняла 11-е место, а по итогам турнира за 9-14-е места стала 10-й.
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