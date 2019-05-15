Гранкин примет участие в Лиге наций, несмотря на отсутствие в расширенном списке

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо объявил о включении связующего немецкого «Берлина» Сергея Гранкина в состав национальной команды на Лигу наций, хотя в представленном ранее расширенном списке его фамилия отсутствовала.



«Будет ли Гранкин? Да, он в заявке. Мы просмотрели его игры, подумали и решили, что он всегда был важным игроком для сборной, многое для неё сделал. Вот поэтому он в заявке», — сказал Саммельвуо в эфире программы «Реальный спорт. Волейбол» на «Матч ТВ».



Финский специалист также поделился эмоциями от победы возглавляемого им кемеровского «Кузбасса» в финале Суперлиги: «Спустя несколько дней начинаем понимать, что мы сделали. Это было чудо. Эти великие моменты останутся в нашей памяти и никогда не будут забыты».



Саммельвуо признался, что готов к возросшим ожиданиям после этой победы. Он также отметил, что чувствует давление в преддверии игр сборной: «Это нормальная ситуация для любого тренера. Я очень рад и горд занимать эту должность. Мы быстро включились в работу со сборной. Так что клуб для меня сейчас не существует. Есть только один коллектив, одна команда. Это сборная России».