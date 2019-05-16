Сафонов, Куркаев и Мартынюк вызваны в сборную России

Центральный блокирующий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сафонов вызван в расположение сборной России, которая готовится к Лиге наций в Новогорске, сообщает официальный сайт клуба.

Вызов в сборную также получили два игрока новосибирского «Локомотива» — блокирующий Ильяс Куркаев и либеро Роман Мартынюк.

Подопечные Туомаса Саммельвуо приступили к сбору 12 мая. 13 мая волейболисты прошли углублённое медицинское обследование. В Новогорске команда пробудет до 29 мая, а затем отправится в Сербию на первый этап Лиги наций. Мужская сборная России – действующий победитель этого турнира.

На первом этапе россияне сыграют с французами (31 мая), японцами (1 июня) и сербами (2 июня).

В итоговую заявку на турнир войдут 25 игроков.