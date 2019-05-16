Объявлено имя нового главного тренера «Сахалина»

Новым главным тренером «Сахалина» стал Александр Кошкин. Контракт со специалистом подписан на год. В минувшем сезоне Кошкин работал в тренерском штабе красноярского «Енисея».



«Предложение от «Сахалина» было первым. Согласовав все нюансы, я принял для себя решение, что это будет правильным продолжением карьеры. Большую часть жизни я прожил в Красноярске, но Сахалин мне знаком. Ещё будучи игроком, я выступал за местную команду «Элвари-Сахалин» в первый год её существования. Об острове только положительные воспоминания. В селекции нового состава я принимал непосредственное участие. Каждый игрок был со мной согласован. Сейчас команда сформирована на 80 процентов», — цитирует Кошкина официальный сайт «Сахалина».



Александр находится в расположении женской сборной России. 8 июня он присоединится к молодёжной сборной, в которой будет работать старшим тренером. В середине июля в Мексике пройдёт молодёжный чемпионат мира.

В минувшем сезоне «Сахалин» тренировал Денис Матвеев. Он был уволен в марте в связи с неудовлетворительными результатами команды. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Олег Ляпугин.

В Суперлиге «Сахалин» занял девятое место.