Удрис и ещё 3 игрока покинули «Факел»
Новоурегойский «Факел» объявил о расставании с четырьмя волейболистами. Ямальский клуб по соглашению сторон покинули центральный блокирующий Денис Гетман, диагональный Артур Удрис, связующий Евгений Рукавишников и доигровщик Денис Шенкель.
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Удрис был основным игроком команды. Он перешёл в новоуренгойский клуб перед началом минувшего сезона. Ранее белорусский волейболист защищал цвета «Шэньчжэнь Глориос» (Китай), «Строителя» (Беларусь) и «Шахтёр» (Беларусь).
В нынешнем сезоне подопечные Камилло Плачи завоевали бронзу российской Суперлиги и клубного чемпионата мира.
«Клуб благодарит волейболистов за проделанную работу и желает успехов в новых коллективах!» — говорится в сообщении на официальном сайте «Факела».
Трое игроков «Факела» прибыли в расположение сборной России
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