Кузнецов: Хуанторена в Уфе постоянно жарил бананы

Блокирующий Леонид Кузнецов рассказал, каким ему запомнился доигровщик Османи Хуанторена, с которым они играли в «Нефтянике Башкортостана». Османи в настоящее время защищает цвета итальянского клуба «Любе Чивитанова», который сыграет с казанским «Зенитом» в финале Лиги чемпионов.

«Османи оказался очень коммуникабельным и отлично влился в коллектив. Он никогда не жаловался, не капризничал. Помню, он постоянно жарил бананы. Сначала это было для нас в диковинку, а затем оказалось, что это вкусный десерт. Османи охотно вливался в нашу культуру. Конечно, сначала он был в шоке от русской бани, но затем уже сам активно пользовался вениками, когда понял, что это неотъемлемая часть восстановления.

Османи получал большую нагрузку в атаке и справлялся с ней. Он был ещё молод, но вёл команду за собой и готов был играть, даже несмотря на какие-то повреждения. Такое отношение к делу со стороны легионера, конечно, вызывало уважение. Что касается игровых моментов, то он выделялся и атакой, и подачей», — цитирует Кузнецова «Спорт Бизнес Online».

Финал Лиги чемпионов состоится в Берлине 18 мая.

Алекно: «Любе Чивитанова» — «дрим-тим». Предлагаю поменьше называть их имена

Соперник «Зенита» по финалу ЛЧ стал чемпионом Италии, обыграв команду Леона