Сиденко: Хуанторена добавлял бананы в борщ

Главный тренер «Урала» Константин Сиденко поделился воспоминаниями об Османи Хуантореной, вместе с которым они защищали цвета «Нефтяника Башкортостана».
«Когда Османи приехал в Уфу, ему было 19 лет – совсем молодой и ещё совершенно никому неизвестный парень. Фамилия Хуанторена нам тогда ни о чём не говорила.
Османи в любую еду добавлял бананы – неважно, борщ или вторые блюда. Для нас это было дико», — приводит слова Сиденко «Спорт Бизнес Online».
Хуанторена — серебряный призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата Европы в составе сборной Италии, бронзовый призёр Мировой лиги в составе сборной Кубы.
В составе «Любе Чивитанова» Османи в нынешнем сезоне стал чемпионом Италии и дошёл до финала Лиги чемпионов, где команде предстоит встреча с казанским «Зенитом».
- 16 мая 2019
-
15:07
-
15:00
-
14:51
-
14:35
-
13:06
-
12:23
-
12:16
-
11:57
-
11:46
-
11:30
-
11:06
-
10:14
-
09:38
-
09:28
-
09:13
-
09:07
-
09:04
-
00:17
- 15 мая 2019
-
18:14
-
16:17
-
15:03
-
14:56
-
14:48
-
14:00
-
13:18
-
12:14
-
12:06
-
11:16
-
11:12
-
10:34
-
10:11
-
09:40
-
09:08
-
09:00
-
08:48