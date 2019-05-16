Сиденко: Хуанторена добавлял бананы в борщ

Главный тренер «Урала» Константин Сиденко поделился воспоминаниями об Османи Хуантореной, вместе с которым они защищали цвета «Нефтяника Башкортостана».

«Когда Османи приехал в Уфу, ему было 19 лет – совсем молодой и ещё совершенно никому неизвестный парень. Фамилия Хуанторена нам тогда ни о чём не говорила.

Османи в любую еду добавлял бананы – неважно, борщ или вторые блюда. Для нас это было дико», — приводит слова Сиденко «Спорт Бизнес Online».

Хуанторена — серебряный призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата Европы в составе сборной Италии, бронзовый призёр Мировой лиги в составе сборной Кубы.

В составе «Любе Чивитанова» Османи в нынешнем сезоне стал чемпионом Италии и дошёл до финала Лиги чемпионов, где команде предстоит встреча с казанским «Зенитом».