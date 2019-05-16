Аксютин и Жось продлили контракты с «Енисеем»
25-летний доигровщик Никита Аксютин и 24-летний связующий Роман Жось продлили контракты с красноярским «Енисеем», сообщает официальный сайт клуба. Оба волейболиста являются воспитанниками новосибирского «Локомотива».
Аксютин пришёл в красноярский клуб в 2017 году. В минувшем сезоне он сыграл в 34 матча (99 партий) и набрал 275 очков.
Жось пополнил состав «Енисея» в 2016 году. В завершившемся сезоне Роман сыграл в 35 матчах (112 партий) и набрал 40 очков.
Ранее соглашения с красноярским клубом продлили либеро Александр Янутов и связующий Валентин Стрильчук.
«Енисей» занял 10-е место на предварительном этапе российской Суперлиги, одержав 9 побед в 26 матчах. По итогам плей-аут красноярская команда стала 12-й.
Янутов и Стрильчук продлили контракты с «Енисеем»
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