Иванов рассказал, как Хуанторена пытался говорить по-русски

Тренер Николай Иванов, являвшийся капитаном «Нефтяника Башкортостана», рассказал о впечатлениях от игры в одной команде с Османи Хуантореной.

«Впервые я увидел Османи в 2003 году во время Мировой лиги, когда в составе сборной Болгарии играл против Кубы в Гаване. В конце игры его выпустили на площадку, и было видно, что у этого мальчика большой потенциал. И вот, год спустя он приехал в Уфу без какого-либо опыта и знания языка. Я как капитан пытался помочь ему адаптироваться в команде. Мы общались на итальянско-испанском языке. Он быстро нашёл общий язык со всеми в команде. Он пытался использовать русские слова в английских предложениях. Каждый раз, когда он хотел что-то сказать или показать, он громко говорил: «Эй, эй, everybody посмотри!»

Он постоянно развивал свои технические навыки, которые помогли ему быстро адаптироваться к жёсткому чемпионату России. Он впечатлял высокоразвитым волейбольным интеллектом. За свою карьеру я играл со многими нападающими, но то, что он делал в этом возрасте, было невероятно. Я позволял себе давать ему нестандартные мячи без всякой логики. В случае с другими нападающими это было бы глупостью, но он выигрывал эти мячи.

Думаю, что опыт, который Османи получил в России, помог ему в его дальнейшем развитии. С годами он приобрёл физическую силу, которая сделала его всемирно известным нападающим. Очень надеюсь, что я помог развить его карьеру, которая в настоящее время находится на пике», — цитирует Иванова «Спорт Бизнес Online».

Хуанторена — серебряный призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата Европы в составе сборной Италии, бронзовый призёр Мировой лиги в составе сборной Кубы.

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