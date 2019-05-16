Главный тренер краснодарского «Динамо» сыграл за команду девочек

Волейболистки и тренеры краснодарского «Динамо» провели мастер-класс в спортивной школе пгт Ильский, сообщает официальный сайт клуба. После разминки главный тренер «Динамо» Константин Ушаков принял участие в товарищеских матчах. Одну встречу он сыграл за команду девочек, вторую – за команду мальчиков.

Фото доступны в «инстаграме» краснодарского «Динамо».

«Очень понравился сегодняшний мастер-класс! Организация, зал для тренировок и игр, само здание спортшколы – всё это впечатляет! Здорово, что в станицах Краснодарского края есть такие спортшколы, и для детей создаются достойные условия для тренировок. Хорошо, что волейбол в крае развивается и популярен именно среди детей. Считаю, что мастер-классы с участием нашего клуба нужно проводить регулярно, чтобы дети имели возможность работать бок о бок с профессионалами. А нам, в свою очередь, приятно делиться своими знаниями с мальчишками и девчонками и набираться от общения с ними только положительных эмоций!» — сказал тренер «Динамо» Денис Чаус.