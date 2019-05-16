Определились соперники сборной России на чемпионате Европы U16

В Загребе (Хорватия) состоялась жеребьёвка финального турнира чемпионата Европы 2019 года среди команд девушек возрастной категории U16. Соревнования пройдут в Хорватии и Италии с 13 по 21 июля.



Группа I. Загреб, Хорватия

Хорватия, Россия, Германия, Словения, Финляндия, Франция.



Группа II. Триест, Италия

Италия, Бельгия, Нидерланды, Румыния, Сербия, Турция.



По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Команды, занявшие 3-4-е места в группах, примут участие в утешительном турнире, который пройдёт в Загребе. Основной плей-офф состоится в Триесте, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

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