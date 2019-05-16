Определились соперники сборной России на чемпионате Европы U16

В Загребе (Хорватия) состоялась жеребьёвка финального турнира чемпионата Европы 2019 года среди команд девушек возрастной категории U16. Соревнования пройдут в Хорватии и Италии с 13 по 21 июля.
Группа I. Загреб, Хорватия
Хорватия, Россия, Германия, Словения, Финляндия, Франция.
Группа II. Триест, Италия
Италия, Бельгия, Нидерланды, Румыния, Сербия, Турция.
По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Команды, занявшие 3-4-е места в группах, примут участие в утешительном турнире, который пройдёт в Загребе. Основной плей-офф состоится в Триесте, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.
Женская сборная России на следующей неделе стартует в Лиге наций. На стартовом этапе подопечные Вадима Панкова сыграют с Доминиканской Республикой, Китаем и Бразилией.
- 16 мая 2019
-
16:15
-
16:09
-
16:01
-
15:07
-
15:00
-
14:51
-
14:35
-
13:06
-
12:23
-
12:16
-
11:57
-
11:46
-
11:30
-
11:06
-
10:14
-
09:38
-
09:28
-
09:13
-
09:07
-
09:04
-
00:17
- 15 мая 2019
-
18:14
-
16:17
-
15:03
-
14:56
-
14:48
-
14:00
-
13:18
-
12:14
-
12:06
-
11:16
-
11:12
-
10:34
-
10:11
-
09:40