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Определились соперники сборной России на чемпионате Европы U16

Определились соперники сборной России на чемпионате Европы U16
Волейбол / Сборная России 0

В Загребе (Хорватия) состоялась жеребьёвка финального турнира чемпионата Европы 2019 года среди команд девушек возрастной категории U16. Соревнования пройдут в Хорватии и Италии с 13 по 21 июля.

Группа I. Загреб, Хорватия
Хорватия, Россия, Германия, Словения, Финляндия, Франция.

Группа II. Триест, Италия
Италия, Бельгия, Нидерланды, Румыния, Сербия, Турция.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Команды, занявшие 3-4-е места в группах, примут участие в утешительном турнире, который пройдёт в Загребе. Основной плей-офф состоится в Триесте, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Женская сборная России на следующей неделе стартует в Лиге наций. На стартовом этапе подопечные Вадима Панкова сыграют с Доминиканской Республикой, Китаем и Бразилией.

Стал известен окончательный состав женской сборной России на Лигу наций
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