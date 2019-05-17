Казанский «Зенит» прибыл в Берлин на финал Лиги чемпионов
Казанский «Зенит» прибыл в Берлине (Германия), где завтра, 18 мая, сыграет в финале Лиги чемпионов с итальянским клубом «Любе Чивитанова».
Сюжет о полёте представлен в аккаунте казанского «Зенита» в YouTube.
В полуфинале «Любе Чивитанова» дважды обыграл польскую «Скру» — 3:0 (25:14, 25:20, 25:23) и 3:0 (25:15, 25:20, 27:25). Подопечные Владимира Алекно сломили сопротивление итальянской «Перуджи», за которую выступает бывший игрок «Зенита» Вильфредо Леон: 3:2 (25:22, 24:26, 27:25, 20:25, 15:13) и 3:1 (22:25, 25:23, 25:23, 26:24).
Казанский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов.
Завтра в Берлине также состоится финал женской Лиги чемпионов. Сыграют две итальянские команды — «Новара» и «Конельяно».
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