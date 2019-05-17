Колодинский: «Факел» ждёт Лига чемпионов, это не может не радовать

Капитан новоуренгойского «Факела» Игорь Колодинский оценил выступление команды в сезоне. Подопечные Камилло Плачи завоевали бронзу Суперлиги и клубного чемпионата мира.

«Это тот результат, к которому мы долго шли, поэтому медаль значит многое. Нас хоть и называют командой молодой, но, я считаю, коллектив у нас сложившийся, и ребята, с которыми мы уже пять лет в одной команде, долго ждали медалей чемпионата России. И теперь мы знаем, что способны на многое, и будем стремиться только к улучшению этого результата. Всегда нужно ставить перед собой цели и задачи немного выше, чем ты можешь показать, и лучше того результата, которого уже достиг. Для нас это определённая ступень, и мы будем стараться идти дальше, подниматься по этой лесенке. В следующем сезоне нас ждёт Лига чемпионов, что не может не радовать. Мы постараемся максимально хорошо себя проявить и на международной арене. Знаем, что будет тяжело, но мы к этому шли и хотим доказать, что не зря.



Оценка за сезон? Если по пятибалльной шкале, то… Пятёрку я бы поставил, если бы чемпионами стали, а так – добрая четвёрка. Мы – призёры чемпионата России, призёры клубного чемпионата мира и участники «Финала четырёх» Кубка России — я думаю, практически все задачи выполнены в этом году. И будем стараться расти дальше.

Да, пришли новые ребята, но от этих перемен мы вовсе не проиграли, а скорее даже выиграли. Лично мне команда этого сезона очень нравится, и вообще коллектив, который складывается у нас последние 4-5 лет, на самом деле очень хороший. А то, что новички так быстро влились в общий механизм, – в этом большая заслуга тренера, который смог так выстроить тренировочный процесс, что мы все моментально нашли общий язык. Всем ребятам – и тем, кто остаётся в клубе, и тем, кто ушёл, — хочу сказать большое спасибо, что они сделали свою работу по максимуму и были настоящими профессионалами своего дела", — цитирует Колодинского официальный сайт клуба.

Чемпионом России в минувшем сезоне стал кемеровский «Кузбасс».