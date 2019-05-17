«Енисей» поблагодарил Кошкина за работу

Красноярский «Енисей» на своём официальном сайте поблагодарил за работу с командой старшего тренера Александра Кошкина. Ранее стало известно, что он возглавил «Сахалин» (Южно-Сахалинск).

«Вместе с командой Кошкин добился бронзовых медалей чемпионата России в сезоне-2016/17, а также серебряных медалей Кубка России. Волейбольный клуб «Енисей» благодарит Александра Кошкина за работу и желает успеха и дальнейшего роста!» — говорится в сообщении.

Красноярский «Енисей» занял пятое место в прошедшем розыгрыше российской Суперлиги и завоевал путёвку в Кубок вызова.

В минувшем сезоне «Сахалин» тренировал Денис Матвеев. Он был уволен в марте в связи с неудовлетворительными результатами команды. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Олег Ляпугин. В Суперлиге «Сахалин» занял девятое место.