Кузнецов вновь будет выступать за «Урал»

Блокирующий Леонид Кузнецов продолжит карьеру в уфимском «Урале», сообщает «Спорт Бизнес Online». В минувшем сезоне 35-летний волейболист защищал цвета «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). В прошедшем чемпионате России он сыграл в 26 матчах и набрал 181 очко, став пятым по результативности игроком команды.



Ранее Кузнецов уже играл за уфимский клуб (2001-2010, 2013-2016). Также он выступал за краснодарское «Динамо» (2010-2012, 2016/17) и белгородское «Белогорье» (2012/13). С «Белогорьем» он выиграл чемпионат России и Кубок страны.



Ранее «Урал» продлил контракты с блокирующими Александром Абросимовым и Игорем Филипповым, а также расстался с Денисом Черейским.



Уфимская команда заняла восьмое место в Суперлиге.

Главный тренер «Динамо-ЛО» подтвердил уход из клуба Бирюкова и Кузнецова