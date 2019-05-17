Кузнецов вновь будет выступать за «Урал»
Блокирующий Леонид Кузнецов продолжит карьеру в уфимском «Урале», сообщает «Спорт Бизнес Online». В минувшем сезоне 35-летний волейболист защищал цвета «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). В прошедшем чемпионате России он сыграл в 26 матчах и набрал 181 очко, став пятым по результативности игроком команды.
Ранее Кузнецов уже играл за уфимский клуб (2001-2010, 2013-2016). Также он выступал за краснодарское «Динамо» (2010-2012, 2016/17) и белгородское «Белогорье» (2012/13). С «Белогорьем» он выиграл чемпионат России и Кубок страны.
Ранее «Урал» продлил контракты с блокирующими Александром Абросимовым и Игорем Филипповым, а также расстался с Денисом Черейским.
Уфимская команда заняла восьмое место в Суперлиге.
Главный тренер «Динамо-ЛО» подтвердил уход из клуба Бирюкова и Кузнецова
Кузнецов: Хуанторена в Уфе постоянно жарил бананы
- 17 мая 2019
-
14:16
-
13:15
-
13:07
-
12:48
-
11:39
-
11:08
-
10:05
-
09:09
- 16 мая 2019
-
17:21
-
16:15
-
16:09
-
16:01
-
15:07
-
15:00
-
14:51
-
14:35
-
13:06
-
12:23
-
12:16
-
11:57
-
11:46
-
11:30
-
11:06
-
10:14
-
09:38
-
09:28
-
09:13
-
09:07
-
09:04
-
00:17
- 15 мая 2019
-
18:14
-
16:17
-
15:03
-
14:56
-
14:48
Партнерский контент