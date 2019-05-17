Источник: Смоляр перейдёт в санкт-петербургский «Зенит»
Блокирующий Артём Смоляр пополнит состав санкт-петербургского «Зенита», сообщает «Спорт Бизнес Online». Ранее он выступал за «Металлоинвест», «Югру-Самотлор», «Локомотив-Изумруд», «Газпром-Югра», «Белогорье» и новосибирский «Локомотив».
В минувшем розыгрыше Суперлиги Смоляр принял участие в 25 матчах, набрав 159 очков. Он стал пятым бомбардиром новосибирской команды. Подопечные Пламена Константинова заняли пятое место и представят Россию в Кубке вызова. Санкт-петербургский «Зенит» стал четвёртым и завоевал путёвку в Кубок ЕКВ.
В составе сборной России Смоляр сыграл 14 матчей в Мировой лиге.
Чемпионом России в сезоне-2018/19 впервые в истории стал кемеровский «Кузбасс», обыгравший в финале плей-офф казанский «Зенит» — 3-1.
Смоляр: почти все игроки «Локомотива» болели за «Урал»
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