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Макрогузова и Холомина вышли в плей-офф турнира категории «4 звезды» в Бразилии

Макрогузова и Холомина вышли в плей-офф турнира категории «4 звезды» в Бразилии
Волейбол / Пляжный волейбол 0

В Итапеме (Бразилия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». В матче второго тура группового этапа россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина одолели хозяек соревнований Жози и Жулиану со счётом 2:1 (21:18, 17:21, 15:12).

На старте соревнований россиянки проиграли представительницам США Керри Уолш Дженнингс и Брук Свит со счётом 0:2 (21:23, 11:21).

Макрогузова и Холомина вышли в плей-офф. Их соперницы по первому раунду станут известны позже.

Сегодня, 17 мая, завершится групповой раунд этапа Мирового тура категории «2 звезды» в Айдыне (Турция). Участие в соревнованиях принимают российские пары Мария Бочарова/Мария Воронина, Ксения Дабижа/Дарья Рудых и Екатерина Сырцева/Александра Моисеева. В мужском турнире россияне Максим Сиволап и Артём Ярзуткин не смогли пройти квалификацию.

Макрогузова и Холомина проиграли на старте турнира категории «4 звезды»
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