Врачи «Югры-Самотлор» оказали помощь женщине на борту самолёта

Врачи нижневартовской «Югры-Самотлор» Сергей Иванович и Николай Куклин, летевшие с командой на переходный матч с оренбургским «Нефтяником», оказали помощь женщине во время полёта.

«У женщины было критически низкое давление. С помощью имеющихся в командной аптечке препаратов и навыков спортивной медицины доктора нормализовали давление и до окончания полёта контролировали состояние пассажирки, на три часа ставшей пациенткой», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.



Медики команды получили слова благодарности от экипажа.

«Югра-Самотлор» на своей площадке дважды обыграла «Нефтяник». Третья встреча состоится в Оренбурге завтра, 18 мая. Команда, выигравшая серию до трёх побед, выступит в следующем розыгрыше Суперлиги.