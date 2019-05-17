Врачи «Югры-Самотлор» оказали помощь женщине на борту самолёта
Врачи нижневартовской «Югры-Самотлор» Сергей Иванович и Николай Куклин, летевшие с командой на переходный матч с оренбургским «Нефтяником», оказали помощь женщине во время полёта.
«У женщины было критически низкое давление. С помощью имеющихся в командной аптечке препаратов и навыков спортивной медицины доктора нормализовали давление и до окончания полёта контролировали состояние пассажирки, на три часа ставшей пациенткой», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Медики команды получили слова благодарности от экипажа.
«Югра-Самотлор» на своей площадке дважды обыграла «Нефтяник». Третья встреча состоится в Оренбурге завтра, 18 мая. Команда, выигравшая серию до трёх побед, выступит в следующем розыгрыше Суперлиги.
Костыленко: «Югра-Самотлор» должна была выигрывать этот матч
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