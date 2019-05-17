Куркаев: думал, «Зенит» выиграет первый матч, а потом «Кузбасс» начнёт бодаться

Блокирующий новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев оценил выступление команды в сезоне. «Железнодорожники» заняли пятое место в Суперлиге и завоевали путёвку в Кубок вызова.

«С одной стороны удовлетворение от того, что мы в концовке одержали четыре уверенные победы, есть. Но есть и осадок — ведь мы не попали в число призёров. Хотя могли это сделать. От этого ещё обиднее...



Я бы не стал говорить, что наши матчи против «Зенита» сильно отличались по качеству игры от встреч за пятое место. В концовке сезона мы набрали неплохие обороты. И даже если уступали тому же «Кузбассу» и «Белогорью», то нам не хватало для победы совсем чуть-чуть в этих матчах. Немного не дожимали соперников. С тем же Питером мы показывали хороший волейбол в первом матче и во втором. Могли взять вторую игру. Выиграй мы третью партию, и общий итог мог бы быть другим. Но уступили в мелочах. И вот эти самые мелочи решили судьбу нашего противостояния. С другой стороны, приятно что эти неудачи не выбили нас из колеи. Мы смогли всё-таки побороться за пятое место, взять путёвку еврокубки и решить задачу-минимум. Показали, что команда умеет биться даже в сложных ситуациях, а не опускает руки. Всё-таки немного реабилитировались перед руководством, перед болельщиками. В следующий сезон с положительными эмоциями нам будет войти проще. Не попади мы в еврокубки, настроение было бы совсем другим.



Вообще, игроки у нас собраны высокого уровня, способные решать серьёзные задачи. И было бы неправильно, не пробившись в полуфинал, бросить всё и дальше не играть. Думать, что всё уже плохо. Наоборот, мы сумели сплотиться. Много разговаривали друг с другом, тренеры с нами беседовали. Все понимали — надо пробиваться в еврокубки. И мы это сделали. Да, пусть мы будем выступать не в самом главном еврокубковом турнире. Но и игры в Кубке вызова дают серьёзный опыт», — цитирует Куркаева официальный сайт клуба.

Ильяс также прокомментировал победу кемеровского «Кузбасса» в чемпионате России. В финале плей-офф подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли казанский «Зенит» — 3-1.

«Немного удивил ход самой серии. Я, например, думал, что «Зенит» дома возьмёт первый матч, а уж потом «Кузбасс» начнёт бодаться… И когда мы играли с «Белогорьем» на выезде, то там на табло увидели, что „Кузбасс“ первый матч выиграл 3:0. Тогда мы, всё-таки, удивились. Но после этого я практически не сомневался в итоговом успехе кемеровчан. «Кузбасс» показывал очень хороший волейбол, интересный тактически. Важную роль сыграли подача и блок, где у «Кузбасса» было преимущество. Существовала, конечно, опасность, что, приехав домой с таким преимуществом, Кемерово немного начнёт волноваться. Не поверит в то, что может добиться успеха и позволит „Зениту“ выровнять ситуацию. Но этого не случилось. Волейболисты «Кузбасса» были уверены в себе. Они шли к титулу на протяжении нескольких лет. И золото заслужили!» — сказал Куркаев.