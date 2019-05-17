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Оглашён состав женской сборной России на первый этап Лиги наций

Оглашён состав женской сборной России на первый этап Лиги наций
Волейбол / Сборная России 0

Женская сборная России прилетела в Бразилию на первый этап Лиги наций, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Состав женской сборной России на первый этап Лиги наций
Связующие
Татьяна Романова («Уралочка-НТМК»), Полина Матвеева («Динамо-УОР»).

Нападающие (диагональные и доигровщицы)
Мария Воробьёва («Заречье-Одинцово»), Софья Кузнецова («Ленинградка»), Маргарита Курило («Енисей»), Виктория Руссу («Заречье-Одинцово»), Мария Халецкая («Динамо» Краснодар), Татьяна Юринская («Заречье-Одинцово»).

Блокирующие
Ангелина Лазаренко («Волеро Ле Канне»), Екатерина Ефимова («Динамо» Москва), Валерия Зайцева («Локомотив»), Ольга Зубарева («Динамо» Краснодар).

Либеро
Дарья Пилипенко («Динамо-Метар»), Кристина Курносова («Заречье-Одинцово»).

Расписание матчей сборной России. Бразилиа (Бразилия)
21 мая. 23:00 мск. Россия – Доминиканская Республика.
22 мая. 23:00. Россия – Китай.
24 мая. 2:00. Бразилия – Россия.

Стал известен окончательный состав женской сборной России на Лигу наций
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