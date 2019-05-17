Оглашён состав женской сборной России на первый этап Лиги наций

Женская сборная России прилетела в Бразилию на первый этап Лиги наций, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Состав женской сборной России на первый этап Лиги наций

Связующие

Татьяна Романова («Уралочка-НТМК»), Полина Матвеева («Динамо-УОР»).



Нападающие (диагональные и доигровщицы)

Мария Воробьёва («Заречье-Одинцово»), Софья Кузнецова («Ленинградка»), Маргарита Курило («Енисей»), Виктория Руссу («Заречье-Одинцово»), Мария Халецкая («Динамо» Краснодар), Татьяна Юринская («Заречье-Одинцово»).



Блокирующие

Ангелина Лазаренко («Волеро Ле Канне»), Екатерина Ефимова («Динамо» Москва), Валерия Зайцева («Локомотив»), Ольга Зубарева («Динамо» Краснодар).



Либеро

Дарья Пилипенко («Динамо-Метар»), Кристина Курносова («Заречье-Одинцово»).

Расписание матчей сборной России. Бразилиа (Бразилия)

21 мая. 23:00 мск. Россия – Доминиканская Республика.

22 мая. 23:00. Россия – Китай.

24 мая. 2:00. Бразилия – Россия.