«Пляжницы» Макрогузова и Холомина вышли в четвертьфинал этапа МТ в Бразилии

В Итапеме (Бразилия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». В матче 1/8 финала плей-офф россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина обыграли канадскую пару Меган Макнамара/Николь Макнамара со счётом 2:0 (21:19, 21:14).

За выход в полуфинал 18 мая Макрогузова и Холомина сыграют ещё с одним канадским дуэтом — Хизер Бэнсли/Бренди Вилкерсон.

Ранее в группе Макрогузова и Холомина проиграли американкам Керри Уолш Дженнингс и Брук Свит со счётом 0:2 (21:23, 11:21) и выиграли у хозяек соревнований Жози и Жулиану — 2:1 (21:18, 17:21, 15:12). Заняв третье место в группе, россиянки начали плей-офф с 1/16 финала, где обыграли швейцарскую пару Нина Бетшарт/Танья Хуберли со счётом 2:0 (21:17, 21:17).

Россию на турнире представляет только одна женская пара.