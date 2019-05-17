Две российские пары вышли в плей-офф этапа Мирового тура в Турции

Завершился групповой раунд этапа Мирового тура категории «2 звезды» в Айдыне (Турция). Российские пары Мария Бочарова/Мария Воронина и Ксения Дабижа/Дарья Рудых играли в группе А. Одержав победы в стартовых матчах, соотечественницы встретились друг с другом в поединке за первое место и прямую путёвку в четвертьфинал. Дабижа и Рудых нанесли поражение Бочаровой и Ворониной в двух партиях со счётом 2:0 (26:24, 21:16).
18 мая Дабижа и Рудых будут ждать соперниц по четвертьфиналу, а Бочарова и Воронина в первом раунде плей-офф встретятся с японской парой Кахо Сакагути/Рейка Мураками.
Третья российская пара, Екатерина Сырцева/Александра Моисеева, потерпела два поражения в группе С и выбыли из борьбы за медали.
В мужском турнире россияне Максим Сиволап и Артём Ярзуткин не смогли пройти квалификацию.
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