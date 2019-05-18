Главным тренером «Белогорья» станет российский специалист из системы клуба

Волейбольный клуб «Белогорье» не стал продлевать контракт с сербским тренером Слободаном Ковачем. В сезоне-2019/20 команду возглавит российский специалист, сообщил спортивный директор клуба Тарас Хтей.



«Сейчас ведём переговоры с нашим, русским специалистом. Фамилия пока пусть останется в тайне. Будущий тренер — достаточно опытный специалист, а в прошлом — игрок. Это наш парень, из системы «Белогорья». Он всё это время учился. Надеюсь, пазл до конца сложится и в скором времени вы о нём услышите.



Со Слободаном Ковачем контракт продлевать не стали, он стал свободным агентом и будет искать новую работу. Он после чемпионата поблагодарил клуб, Геннадия Яковлевича Шипулина за доверие. Спасибо ему за победу в Кубке вызова, но в чемпионате России, мы считаем, команда должна была быть в четвёрке. Шестое место нас не устроило», — приводит слова Хтея «Бел.ру».



Под руководством Слободана Ковача «Белогорье» в сезоне-2018/19 заняло пятое место в регулярном чемпионате. В четвертьфинале плей-офф клуб уступил новоуренгойскому «Факелу» — 2-1, а в турнире за 5-8-е места проиграл «Уралу».