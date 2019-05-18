Бутько: для казанского «Зенита» важен каждый титул!

Капитан и связующий казанского «Зенита» Александр Бутько поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов. 18 мая «Зенит» сыграет с итальянской командой «Любе Чивитанова».

«Для нас важен каждый титул! Важность этого матча не зависит от того, что произошло в чемпионате России несколько дней назад.

Прошлогодний финал с «Чивитановой» был так близок, насколько это возможно. Ожидаю нечто подобного и в этот раз в Берлине. Выигрывать Лигу чемпионов в последние четыре года ни разу не было столь легко, как может показаться. Тем не менее, наша команда по-прежнему очень мотивирована, чтобы снова достичь этой большой цели.

Новый формат соревнований, когда женский и мужской финал проходят в один день, делает финал ещё более интересным для европейских любителей волейбола», — приводит слова Бутько пресс-служба ЕКВ.

Казанский «Зенит» сыграет в финале Лиги чемпионов в пятый раз подряд (рекорд турнира). В четырёх предыдущих поочередно были обыграны «Ресовия» (3:0), «Трентино» (3:2), «Перуджа» (3:0) и «Чивитанова» (3:2).