Итальянская «Новара» впервые выиграла Лигу чемпионов

Финал женской волейбольной Лиги чемпионов в Берлине (Германия) завершился победой «Новары», которая в итальянском дерби в четырёх партиях взяла верх над «Конельяно» со счётом 3:1 (25:18 25:17, 14:25, 25:22)



Самым результативным игроком матча стала диагональная «Новары» Паола Эгону, набравшая 27 очков. У «Конельяно» 16 очков — в активе американской диагональной Карсты Лоу.

«Новара» впервые в истории выиграла Лигу чемпионов. Ранее итальянские волейболистки завоёвывали серебро (2005) и бронзу (2008) турнира.

«Конельяно» уже была серебряным призёром в сезоне-2016/17, а в прошлом году итальянская команда стала бронзовым призёром соревнований.

Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Берлин, Германия

Финал

«Новара» (Италия) — «Конельяно» (Италия) — 3:1 (25:18 25:17, 14:25, 25:22).