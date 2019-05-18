«Зенит-Казань» представил состав на финал ЛЧ в виде героев «Игры престолов»

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» довольно оригинально подошёл к оглашению стартового состава на финальный матч Лиги чемпионов с итальянской командой «Любе Чивитанова». В своём «твиттере» казанцы предложили собственную версию, как должны выглядеть персонажи сериала «Игра престолов».
Ранее «Зенит-Казань» уже затрагивал тему кинематографа. Перед первым матчем финальной серии Суперлиги с кемеровским «Кузбассом» игроки превратились в персонажей фильма «Мстители».
В полуфинальной серии за право выйти в решающий поединок Лиги чемпионов «Зенит-Казань» в двух матчах сломил сопротивление итальянской «Перуджи» — 2-0. В гостевом матче российский клуб выиграл со счётом 3:2 (22:25, 26:24, 25:27, 25:20, 13:15). Матч на родной арене также сложился для казанцев непросто – 3:1 (22:25, 25:23, 25:23, 26:24).
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