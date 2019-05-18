Казанский «Зенит» не сумел защитить титул в финале Лиги чемпионов

Волейболисты казанского «Зенита» не сумели защитить титул сильнейшей команды Европы. В финале Лиги чемпионов «Зенит» в четырёх партиях проиграл итальянской команде «Любе Чивитанова» со счётом 1:3 (25:16, 15:25, 12:25, 19:25). Самым результативным в составе «Зенита» стал Эрвин Нгапет, набравший 14 очков. 12 баллов набрал Мэттью Андерсон, 10 — Максим Михайлов. Самым результативным игроком матча стал Цветан Соколов (17 очков), который в следующем сезоне будет выступать за «Зенит».

«Чивитанова» — единственная команда, которая не проигрывала в этом сезоне Лиги чемпионов: 11 матчей — 11 побед. «Зенит», кроме поражения в финале, в четвертьфинале проиграл дома «Гданьску» (2:3), но прошёл дальше, взяв «золотой сет».

«Чивитанова» стала первым нероссийским клубом, выигравшим Лигу чемпионов за последние 8 лет. Начиная с 2012 года 5 раз побеждал «Зенит» (2012, 2015, 2016, 2017, 2018), по одному разу — новосибирский «Локомотив» (2013) и «Белогорье» (2014).

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Берлин, Германия

Финал

«Зенит» (Казань) — «Любе Чивитанова» (Италия) — 1:3 (25:16, 15:25, 12:25, 19:25).