«Пляжницы» Бочарова и Воронина вышли в полуфинал этапа Мирового тура в Турции

Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу категории «2 звезды» в Айдыне (Турция).
Бочарова и Воронина вышли в плей-офф со второго места в группе, уступив соотечественницам Ксении Дабижа и Дарье Рудых (0:2). В 1/8 финала Бочарова и Воронина нанесли поражение японской паре Кахо Сакагути/Рейка Мураками со счётом 2:1 (18:21, 22:20, 15:12), а в четвертьфинале обыграли греческий дуэт Панагиота Карагкуни/Василики Арванити – 2:1 (12:21, 23:21, 15:9).
В полуфинале 19 мая Бочарова и Воронина сыграют с канадской парой Софи Буковец/Тейлор Пишке.
Победительницы подгруппы Дабижа и Рудых начали плей-офф с четвертьфинала, в котором уступили швейцарской паре Лаура Калуори/Дуня Герсон – 0:2 (16:21, 18:21).
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