«Пляжницы» Дабижа и Рудых проиграли в 1/4 финала этапа Мирового тура в Турции

Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых не смогли выйти в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу категории «2 звезды» в Айдыне (Турция).

В 1/4 финала российский дуэт проиграл швейцарской паре Лаура Калуори/Дуня Герсон со счётом 0:2 (16:21, 18:21).

В полуфинале Россию представляют Мария Бочарова и Мария Воронина. Они встретятся с канадками Софи Буковец/Тейлор Пишке. Напомним, Бочарова и Воронина вышли в плей-офф со второго места в группе, уступив соотечественницам Дабижа и Рудых (0:2). В 1/8 финала россиянки нанесли поражение японской паре Кахо Сакагути/Рейка Мураками со счётом 2:1 (18:21, 22:20, 15:12), а в четвертьфинале обыграли греческий дуэт Панагиота Карагкуни/Василики Арванити – 2:1 (12:21, 23:21, 15:9).