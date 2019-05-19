Михайлов: казанский «Зенит» опустили на дно, дальше падать некуда

Волейболист казанского «Зенита» Максим Михайлов прокомментировал поражение команды в финальном матче Лиги чемпионов с итальянской «Чивитановой» со счётом 1:3 (25:16, 15:25, 12:25, 19:25).

«Итальянцы сегодня показали, что у них собрана классная команда, действительно дримтим. Для нас это урок. Нас опустили на дно, дальше падать уже некуда. Нужно выбираться с этого дна, но только командой получится это сделать», — цитирует Михайлова «Татар-информ».



Волейболист сравнил два финала: с «Кузбассом» — в чемпионате России и с «Чивитановой» — в еврокубке. «По игрокам итальянцы намного сильнее, но Кемерово показало, что можно обыгрывать любую команду в любой ситуации. Для нас всё это — большой урок».

Ранее главный тренер «Зенита» Владимир Алекно после поражения в финале ЛЧ сравнил казанский клуб с «Мерседесом».