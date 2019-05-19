Михайлов: казанский «Зенит» опустили на дно, дальше падать некуда

Волейболист казанского «Зенита» Максим Михайлов прокомментировал поражение команды в финальном матче Лиги чемпионов с итальянской «Чивитановой» со счётом 1:3 (25:16, 15:25, 12:25, 19:25).
«Итальянцы сегодня показали, что у них собрана классная команда, действительно дримтим. Для нас это урок. Нас опустили на дно, дальше падать уже некуда. Нужно выбираться с этого дна, но только командой получится это сделать», — цитирует Михайлова «Татар-информ».
Волейболист сравнил два финала: с «Кузбассом» — в чемпионате России и с «Чивитановой» — в еврокубке. «По игрокам итальянцы намного сильнее, но Кемерово показало, что можно обыгрывать любую команду в любой ситуации. Для нас всё это — большой урок».
Ранее главный тренер «Зенита» Владимир Алекно после поражения в финале ЛЧ сравнил казанский клуб с «Мерседесом».
- 19 мая 2019
-
09:35
-
09:20
-
09:01
- 18 мая 2019
-
23:07
-
21:48
-
20:54
-
20:24
-
19:47
-
18:35
-
18:09
-
13:49
-
10:21
-
09:58
- 17 мая 2019
-
23:25
-
23:07
-
18:55
-
16:41
-
16:00
-
15:21
-
15:07
-
15:02
-
14:16
-
13:15
-
13:07
-
12:48
-
11:39
-
11:08
-
10:05
-
09:09
- 16 мая 2019
-
17:21
-
16:15
-
16:09
-
16:01
-
15:07
-
15:00