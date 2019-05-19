Вербов: надеюсь, в следующем сезоне «Зенит» восстанет, как птица Феникс

Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов поделился впечатлениями от финального матча волейбольной Лиги чемпионов с итальянской «Чивитановой». Российская команда проиграла в четырёх сетах со счётом 1:3 (25:16, 15:25, 12:25, 19:25).

«Выводы от этих проигрышей должны осесть у нас внутри, мы не должны их забывать. Последний месяц команда не похожа на себя, не похожа на ту бригаду, которая была в полуфинальных встречах. Такое ощущение, что нас подменили. Что бросается в глаза: мы потеряли веру в себя, потеряли веру друг в друга и перестали поддерживать друг друга. Когда в таких матчах ты разваливаешься, как команда, то говорить о волейболе не приходится. На площадке стоят индивидуальности, а не единый кулак. Надеюсь, в следующем сезоне мы восстанем, как птица Феникс», — приводит слова Вербова «Татар-информ».