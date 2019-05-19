Вербов может продолжить карьеру ради Олимпиады — 2020

Либеро «Зенита-Казань» Алексей Вербов, планировавший завершить карьеру после завершения клубного сезона, получил предложение от главного тренера сборной России Туомаса Саммельвуо продолжить выступления ради поездки на Олимпиаду в Токио.

В Казани Вербову предлагают место помощника Владимира Алекно. При этом в большинстве игр молодой специалист сможет полноценно управлять командой. На данный момент либеро взял паузу на обдумывание.

Возможно, Алексей продолжит карьеру как играющий тренер, однако «Зенит-Казань» уже подписал контракты на следующий сезон с Валентином Кротковым и Валентином Голубевым. Есть у Вербова и другие варианты продолжения карьеры.

Напомним, ранее казанский «Зенит» в финале волейбольной Лиги чемпионов проиграл итальянской «Чивитанове» со счётом 1:3 (25:16, 15:25, 12:25, 19:25).