Российские «пляжницы» сыграют с украинками в финале этапа Мирового тура в Турции

Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина вышли в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу категории «2 звезды» в Айдыне (Турция), обыграв канадскую пару Софи Буковец/Тейлор Пишке со счётом 2:0 (24:22, 21:17).



Соперницами россиянок по решающему поединку станут представительницы Украины Марина Самодай и Диана Лунина. В полуфинальной встрече они переиграли Лауру Калуори и Дуни Герсон из Швейцарии — 2:0 (21:18, 21:19).



Бочарова и Воронина вышли в плей-офф со второго места в группе, уступив соотечественницам — Ксении Дабижа и Дарье Рудых — 0:2. В 1/8 финала Бочарова и Воронина нанесли поражение японскому дуэту Кахо Сакагути/Рейка Мураками со счётом 2:1 (18:21, 22:20, 15:12), а в четвертьфинале обыграли греческую пару Панагиота Карагкуни/Василики Арванити — 2:1 (12:21, 23:21, 15:9).



Финальная встреча этапа Мирового тура в Турции Мария Бочарова/Мария Воронина (Россия) — Марина Самодай/Диана Лунина (Украина) состоится сегодня, 19 мая.