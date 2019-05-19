«Пляжницы» Бочарова и Воронина выиграли этап Мирового тура в Турции

Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина стали победительницами этапа Мирового тура по пляжному волейболу категории «2 звезды» в Айдыне (Турция). В финале Бочарова и Воронина нанесли поражение украинской паре Диана Лунина/Марина Самодай со счётом 2:1 (21:17, 16:21, 16:14).
Бочарова и Воронина вышли в плей-офф со второго места в группе, уступив соотечественницам Ксении Дабижа и Дарье Рудых (0:2). Дабижа и Рудых завершили соревнования в четвертьфинале.
В 1/8 финала Бочарова и Воронина нанесли поражение японской паре Кахо Сакагути/Рейка Мураками со счётом 2:1 (18:21, 22:20, 15:12), в четвертьфинале обыграли греческий дуэт Панагиота Карагкуни/Василики Арванити – 2:1 (12:21, 23:21, 15:9), а в полуфинале взяли верх над канадской парой Софи Буковец/Тейлор Пишке – 2:0 (24:22, 21:17).
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