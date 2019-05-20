Хуанторена: финал Лиги чемпионов мы начали нервно

Волейболист итальянского клуба «Любе Чивитанова» Османи Хуанторена поделился впечатлениями от получения награды самому ценному игроку финала Лиги чемпионов. В противостоянии за титул итальянская команда обыграла казанский «Зенит» со счётом 3:1 (16:25, 25:15, 25:12, 25:19).

«Эта награда принадлежит всей команде. У нас великолепная группа игроков. Мы начали матч немного нервно, но сумели собраться во втором сете и в итоге завоевали титул, который итальянской команде давно не покорялся. Эта неделя войдёт в историю итальянского волейбола», — приводит слова Хуанторены официальный сайт ЕКВ.



Самым ценным игроком финала женской Лиги чемпионов была признана волейболистка итальянской «Новары» Паола Эгону.

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