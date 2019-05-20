Племянник Обмочаева подписал контракт с «Кузбассом»
Либеро Никита Лясов подписал контракт с чемпионом России кемеровским «Кузбассом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Петр Кондаков. 20-летний волейболист займёт место второго либеро команды. Первый — игрок сборной Финляндии Лаури Керминен.
Ранее Лясов выступал в Высшей лиге «А» за фарм-клуб казанского «Зенита» — «Академию-Казань».
Лясов — племянник либеро белгородского «Белогорья», олимпийского чемпиона Алексея Обмочаева.
Кемеровский «Кузбасс» в завершившемся сезоне впервые в истории выиграл российскую Суперлигу. В финале плей-офф подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли действующего чемпиона казанский «Зенит» — 3-1. «Кузбасс» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.
Саммельвуо также является главным тренером мужской сборной России.
Источник: «Кузбасс» покинут два игрока
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