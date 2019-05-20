Племянник Обмочаева подписал контракт с «Кузбассом»

Либеро Никита Лясов подписал контракт с чемпионом России кемеровским «Кузбассом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Петр Кондаков. 20-летний волейболист займёт место второго либеро команды. Первый — игрок сборной Финляндии Лаури Керминен.



Ранее Лясов выступал в Высшей лиге «А» за фарм-клуб казанского «Зенита» — «Академию-Казань».



Лясов — племянник либеро белгородского «Белогорья», олимпийского чемпиона Алексея Обмочаева.

Кемеровский «Кузбасс» в завершившемся сезоне впервые в истории выиграл российскую Суперлигу. В финале плей-офф подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли действующего чемпиона казанский «Зенит» — 3-1. «Кузбасс» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

Саммельвуо также является главным тренером мужской сборной России.