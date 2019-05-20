Состав «Сахалина» пополнила победительница Лиги чемпионов

«Сахалин» на своём официальном сайте объявил о подписании контрактов с диагональной Дарьей Малыгиной, а также с центральными блокирующими Таисией Коноваловой и Ириной Мальковой.

Ранее Малыгина выступала за казанское «Динамо». Дарья — чемпионка России 2015 года, серебряный призёр чемпионата России 2018 года.

Коновалова в минувшем сезоне играла за «Динамо-Метар» (Челябинск), а Малькова — за красноярский «Енисей».

Ирина — двукратная чемпионка России (2014, 2015), призёр Кубка России (2013, 2017), победительница Лиги чемпионов 2014 года.

На минувшей неделе стало известно, что главным тренером «Сахалина» стал Александр Кошкин. Контракт со специалистом подписан на год.

В Суперлиге «Сахалин» занял девятое место.